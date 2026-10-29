Данія планує заборонити швидкозростаючих курей Ross 308 — Politico Europe

Уряд Данії хоче заборонити швидкозростаючих курей породи Ross 308, відомих як «турбокури», на національному рівні та домагатися аналогічної заборони в Європейському Союзі. Про це пише Politico з посиланням на міністра добробуту тварин Крістіана Раб’єрга Мадсена.

За словами міністра, проблеми з добробутом таких курей є поширеними, оскільки вони ростуть надто швидко для власного організму. Ross 308 — поширена у птахівництві порода, кури якої можуть досягати маси близько 2 кілограмів за 33 дні. Такий темп росту може призводити до травм і проблем із пересуванням.

Документальний фільм про птахоферму

Заява Мадсена пролунала наступного дня після показу документального фільму з прихованою зйомкою на птахофермі. На кадрах було видно, що на фермі курам незаконно забезпечували лише три години темряви на добу, щоб прискорити їхній ріст.

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Ініціативу, за даними видання, підтримує широка група партій. Водночас міністр визнав, що ще належить врегулювати юридичні та фінансові питання.

Позиція галузі та правила ЄС

Представники птахівничої галузі попередили, що через заборону споживачі можуть купувати більше м’яса іноземного виробництва, а данським фермерам буде важче конкурувати. Компанія Danpo повідомила галузевому виданню LandbrugsAvisen, що готова відмовитися від швидкозростаючих порід, якщо обмеження також поширюватимуться на імпорт.

Данія вже намагалася домогтися заборони таких курей на рівні ЄС, а попередня спроба запровадити обмеження в країні не мала результату. У вересні уряд Нідерландів також запропонував подібну національну заборону, яку нині розглядає парламент. Єврокомісія планує представити нові правила щодо добробуту курей пізніше цього року, однак поки не анонсувала заборони окремих порід.

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