Данія придбає ракети JSM для F-35 і наземні ракети Anthem — Breaking Defense

Данія оголосила, що придбає два типи високоточних ракет великої дальності: Joint Strike Missile для винищувачів F-35 та наземні крилаті ракети Anthem. Закупівлі мають посилити національне й колективне стримування, повідомляє Breaking Defense.

Ракети для F-35 і наземного запуску

Ракети Joint Strike Missile виробляє норвезька компанія Kongsberg. Їх можна розміщувати у внутрішніх відсіках F-35A, що дає змогу зберігати малопомітність винищувача п’ятого покоління. Данія планує експлуатувати флот із 43 літаків F-35 після торішнього рішення придбати додатково 16 винищувачів.

Наземні крилаті ракети Anthem виробляє американська компанія Covenant. Систему представили лише місяць тому. Співзасновник і генеральний директор Covenant Майкл Кауфман заявив, що від першого польоту в серпні 2025 року ракету здійснила понад 200 польотів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Деталі контрактів ще узгоджують

Міністр оборони Данії Єппе Бруус назвав закупівлі суттєвим кроком для посилення обороноздатності країни та сигналом про здатність відповісти противнику. Вартість і кількість ракет у межах обох закупівель не розкрили. У Kongsberg повідомили, що обсяг і вартість пакета JSM визначатимуть під час переговорів із замовником.

Під час пресконференції Брууса запитали, чи може здатність цих озброєнь уражати цілі на території Росії зробити Данію більшою ціллю для Москви. Міністр відповів, що за умов посилення загрози країна має бути здатною реагувати. Посольство Російської Федерації — держави-агресора — заявило, що політичний курс Данії спрямований на можливий конфлікт із Росією. Данська розвідка раніше попереджала про ймовірніше застосування Росією гібридних атак проти членів НАТО та зростання ризику обмеженої військової атаки.

Читай нас у