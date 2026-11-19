Данія схвалила безпекову угоду зі США за участю Гренландії — AP
Парламент Данії підтримав угоду за участю Гренландії та Сполучених Штатів, яка передбачає посилення безпеки в Арктичному регіоні та Північній Атлантиці.
Тристороння угода – між Трампом та лідерами Данії і Гренландії – відкриває шлях до розширення мережі американських військових баз у Гренландії та пом’якшує напруженість, пов’язану з неодноразовими закликами американського лідера щодо приєднання острова до складу США.
Голосування у Фолькетингу (парламенті Данії) із 109 голосами «за» та з жодним «проти» стало останнім етапом: очікувалося, що угода набуде чинності після її підписання Данією та Гренландією.
Гренландський парламент схвалив угоду раніше у листопаді, також без жодного голосу «проти».
Мета угоди полягає у тому, аби посилити військову присутність США в Гренландії, але при цьому залишити острів під контролем Данії. Це положення залишатиметься чинним навіть у тому випадку, якщо Гренландія зрештою обере незалежність.
Голосування відбулось після багатомісячного тиску з боку президента США Дональда Трампа, який прагне встановити контроль над Гренландією – напівавтономною територією Данії, що є союзником НАТО, йдеться у матеріалі.
Про це повідомляє AP.
Нагадаємо, що Парламент Данії, як очікують, ратифікує угоду зі США щодо Гренландії — Channel NewsAsia.
Трамп заявив, що США отримали Гренландію на необмежений термін