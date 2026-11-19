0:00 / 0:00

Парламент Данії підтримав угоду за участю Гренландії та Сполучених Штатів, яка передбачає посилення безпеки в Арктичному регіоні та Північній Атлантиці.

Тристороння угода – між Трампом та лідерами Данії і Гренландії – відкриває шлях до розширення мережі американських військових баз у Гренландії та пом’якшує напруженість, пов’язану з неодноразовими закликами американського лідера щодо приєднання острова до складу США.

Голосування у Фолькетингу (парламенті Данії) із 109 голосами «за» та з жодним «проти» стало останнім етапом: очікувалося, що угода набуде чинності після її підписання Данією та Гренландією.

Гренландський парламент схвалив угоду раніше у листопаді, також без жодного голосу «проти».

Мета угоди полягає у тому, аби посилити військову присутність США в Гренландії, але при цьому залишити острів під контролем Данії. Це положення залишатиметься чинним навіть у тому випадку, якщо Гренландія зрештою обере незалежність.

Голосування відбулось після багатомісячного тиску з боку президента США Дональда Трампа, який прагне встановити контроль над Гренландією – напівавтономною територією Данії, що є союзником НАТО, йдеться у матеріалі.

Про це повідомляє AP.

Нагадаємо, що Парламент Данії, як очікують, ратифікує угоду зі США щодо Гренландії — Channel NewsAsia.

Трамп заявив, що США отримали Гренландію на необмежений термін

Читай нас у