Данія виділила Україні 645 млн євро на ударні дрони та інше озброєння

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Данія підготувала новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 645 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для винищувачів F-16 та підтримку ініціативи PURL.

За словами глави держави, таке посилення є надзвичайно вчасним на тлі ворожих атак по енергетиці, водо- та теплопостачанню. Крім того, Копенгаген ухвалив рішення виділити 20 мільйонів євро на енергетичні потреби Херсонської області напередодні четвертої річниці її звільнення, а також продовжує підтримку Миколаївської області.

Під час переговорів сторони додатково обговорили розвиток спільного оборонного виробництва у форматі Drone Deal та антибалістичну програму FREYJA. Президент подякував уряду, парламенту та громадянам Данії за послідовну допомогу.

Джерело: заява Президента України Володимира Зеленського у телеграмі.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Данії з офіційним візитом. У межах поїздки заплановані зустрічі з керівництвом країни, парламентарями та представниками оборонних компаній.

Країни-члени Європейського Союзу погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для підтримки України. У межах погодженого пакета 900 млн євро спрямують на місію ЄС з військової допомоги Україні.

Рада ЄС виділила 4,7 млрд євро компенсації державам за зброю для України.

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