Данія виділила Україні 645 млн євро на ударні дрони та інше озброєння
Данія підготувала новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 645 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для винищувачів F-16 та підтримку ініціативи PURL.
За словами глави держави, таке посилення є надзвичайно вчасним на тлі ворожих атак по енергетиці, водо- та теплопостачанню. Крім того, Копенгаген ухвалив рішення виділити 20 мільйонів євро на енергетичні потреби Херсонської області напередодні четвертої річниці її звільнення, а також продовжує підтримку Миколаївської області.
Під час переговорів сторони додатково обговорили розвиток спільного оборонного виробництва у форматі Drone Deal та антибалістичну програму FREYJA. Президент подякував уряду, парламенту та громадянам Данії за послідовну допомогу.
Джерело: заява Президента України Володимира Зеленського у телеграмі.
10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Данії з офіційним візитом. У межах поїздки заплановані зустрічі з керівництвом країни, парламентарями та представниками оборонних компаній.
Країни-члени Європейського Союзу погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для підтримки України. У межах погодженого пакета 900 млн євро спрямують на місію ЄС з військової допомоги Україні.
Рада ЄС виділила 4,7 млрд євро компенсації державам за зброю для України.