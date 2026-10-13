Данія залучає IKEA до підготовки країни до можливої війни з Росією — Reuters

Магазини IKEA в Копенгагені можна швидко переобладнати на притулки або тимчасові лікарні. У разі надзвичайної ситуації ресторани мережі забезпечуватимуть людей їжею, генератори постачатимуть електроенергію, а на складах можна буде знайти ліжка для пацієнтів, передає Reuters.

«Ми хочемо бути добрим сусідом. Ми хочемо бути компанією, яка зможе підтримати суспільство в разі кризи», — сказав Торбен Мортенсен, начальник служби безпеки найбільшого магазину IKEA в Данії.

Мережа IKEA є частиною Корпоративної коаліції Данії з питань готовності до кризових ситуацій. До неї входять приватні компанії, які готові надавати послуги та допомогу під час надзвичайних ситуацій або після них. Йдеться про ліжка, продукти харчування, вантажівки та роботу спеціалізованого персоналу.

«IKEA — це дуже гарний приклад, бо ніхто б не включив її до списку кризових ресурсів. У магазині IKEA є приміщення, товари, харчоблоки та генератори», — сказала генеральна директорка мережі Майя Бролоес.

Такий підхід відображає ширшу тенденцію в Європі — залучати приватний бізнес до подолання наслідків різноманітних непередбачуваних ситуацій.

За даними журналістів, додаткової терміновості цим зусиллям надали хвиля саботажів, кібератак та інших інцидентів, які європейські чиновники пов’язують із російською гібридною війною. Розвідувальна служба Данії раніше попереджала, що Кремль може активізувати таку діяльність у найближчі місяці. Гібридні атаки становлять загрозу для країн НАТО та інших західних держав.

Джерело: Reuters

Раніше Данія заявила про активізацію російських диверсій проти постачальників зброї Україні.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.