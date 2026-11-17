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Колишня королева Данії, 86-річна Маргрете II, жива, попри помилкове повідомлення про її смерть, яке минулої п'ятниці опублікував данський телеканал TV2 Fyn.

У підзаголовку помилково оприлюдненого некролога йшлося, що «Данія втратила королеву», яка протягом усього життя об'єднувала регіони та покоління. Текст залишався на сайті до ранку понеділка 16 листопада, перш ніж його видалили.

Головний редактор TV2 Fyn Томас Фундінг назвав інцидент «неприємною помилкою» та пояснив, що матеріал потрапив у мережу без належної перевірки з боку редакції. За його словами, публікація не виводилася на головну сторінку сайту, тому її встигли переглянути лише 37 читачів. Наразі редакція з'ясовує причини технічного або людського збою.

Королева Маргрете II, яка зреклася престолу в січні 2024 року на користь свого сина Фредеріка X, попри вікові проблеми зі здоров'ям продовжує виконувати представницькі функції — востаннє вона з'являлася на публіці 3 листопада на церемонії вручення премії Еббе Мунка у палаці Фреденсборг.

Про це повідомляє журнал Hello!.

6 вересня 86-річну колишню королеву Данії Маргрете госпіталізували до лікарні Рігсгоспіталет у Копенгагені. У неї виявили скупчення крові в ділянці кульшового суглоба, а також легке зневоднення.

Раніше ми повідомляли, що Королеву Данії Маргрете II госпіталізували через проблеми із серцем.

Маргрете ІІ за порадою лікарів вирішила відмовитись від куріння, яке вона почала у 17-річному віці.

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