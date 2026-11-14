Давид Герберг виграв польський відбір на ЧС PDC 2027 — Interia Sport

У Тарново-Подгурному, Польща, гравець у дартс Давид Герберг переміг у національному відборі до чемпіонату світу PDC 2027. У фіналі він обіграв Радека Шаганьського з рахунком 6:4. Вирішальний матч завершився вже після третьої години ночі.

Як повідомляє Interia Sport із посиланням на видання Łączy Nas Dart, під час турніру всі матчі на певний час зупинили через пожежну тривогу. Будівлю евакуювали, а на місце прибули пожежники. Згодом Łączy Nas Dart пояснило, що сигнал спричинило випадкове натискання незахищеної кнопки тривоги.

Шлях до фіналу

На шляху до перемоги Герберг у чвертьфіналі здолав Мирослава Грудзецького — 6:5, а в півфіналі переміг Себастьяна Штаєра — 6:4. Шаганьський у чвертьфіналі переграв Кшиштофа Кцюка з рахунком 6:1, а в півфіналі — Маріуша Красновського з рахунком 6:3.

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До чвертьфіналів також дійшли Лукаш Пілат і Каміль Янович. Красновський переміг Пілата з рахунком 6:5, а Штаєр не віддав жодного легу Яновичу — 6:0.

Участь у чемпіонаті світу

Завдяки перемозі у кваліфікації Герберг виступить на чемпіонаті світу в лондонському Alexandra Palace. Раніше місця на турнірі за рейтингом гарантували собі інші польські гравці — Кшиштоф Ратайський і Себастьян Бялецький.

За участь у чемпіонаті світу Герберг отримає щонайменше 15 тисяч фунтів стерлінгів. Турнір у Лондоні має стартувати 11 грудня та тривати до 3 січня.

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