DDHQ прогнозує перемогу Барра на виборах до Сенату від Кентуккі — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує перемогу конгресмена-республіканця Енді Барра на виборах до Сенату США від штату Кентуккі. За такого результату він змінить сенатора-республіканця Мітча Макконнелла, який має піти у відставку після завершення свого терміну.

Як повідомляє The Hill, Барр змагався з демократом Чарльзом Букером, колишнім депутатом Палати представників штату Кентуккі. Decision Desk HQ є партнером видання у висвітленні виборів.

Попередні результати

Станом на 20:26 за східним часом у вівторок, коли було опрацьовано 38% голосів, Барр випереджав Букера на 3,9 відсоткового пункту. The Cook Political Report до виборів оцінював цю сенатську гонку як таку, що впевнено схиляється на користь Республіканської партії.

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Підтримка партії

Барра підтримали республіканці Кентуккі та національні лідери партії, зокрема президент Дональд Трамп і республіканське керівництво Палати представників та Сенату. У травні Трамп підтримав кандидатуру Барра у дописі в Truth Social.

За даними видання, бізнесмен Нейт Морріс, який також претендував на республіканське висування, погодився залишити праймериз після того, як Трамп запропонував йому посаду посла в адміністрації США. Це відкрило шлях Барру до номінації від Республіканської партії. Барра вперше обрали до Палати представників США у 2012 році; раніше він стажувався у Макконнелла та працював помічником законодавця Джима Талента.

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