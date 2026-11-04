DDHQ прогнозує перемогу Бенсон на виборах губернатора Мічигану — The Hill

У США Decision Desk HQ (DDHQ) прогнозує перемогу секретарки штату Мічиган Джоселін Бенсон над республіканцем, членом Палати представників Джоном Джеймсом на виборах губернатора. Як повідомляє The Hill, станом на 22:45 за східним часом США Бенсон мала 55% голосів проти 44% у Джеймса після підрахунку 31% бюлетенів.

Наступниця Вітмер

Якщо прогноз підтвердиться, Бенсон змінить губернаторку-демократку Гретчен Вітмер, яка не може балотуватися на новий термін через обмеження кількості каденцій. Такий результат перерве багаторічну тенденцію в Мічигані, за якої після восьми років перебування однієї партії при владі посаду губернатора здобувала інша.

Бенсон уперше обрали секретаркою штату у 2018 році. У 2020 році вона набула загальнонаціональної відомості, захищаючи результати президентських виборів у Мічигані від спроб Дональда Трампа скасувати підсумки його поразки. Як головна посадовиця штату з питань виборів, вона стикалася з погрозами та переслідуваннями, зокрема зі збройними протестувальниками біля її будинку.

У 2022 році Бенсон отримала премію Джона Ф. Кеннеді «Профіль мужності», а у 2023 році — Президентську громадянську медаль США.

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Перебіг кампанії

Під час кампанії Бенсон обіцяла знизити витрати, а також захищати право на аборт і доступ до голосування. Вона пов'язувала Джеймса з митами Трампа та критикувала його роботу в Конгресі у сфері охорони здоров'я.

Джеймс, випускник Військової академії США у Вест-Пойнті та ветеран армії, зосередив кампанію на економічних питаннях. Він звинувачував демократів, які керували штатом, у зростанні витрат і повільному економічному розвитку. Підтримка Трампа на республіканських праймеріз допомогла Джеймсу перемогти бізнесмена Перрі Джонсона.

Якщо прогноз DDHQ підтвердиться, це стане третьою невдалою спробою Джеймса здобути посаду на рівні штату. Раніше він програв вибори до Сенату США у 2018 і 2020 роках, а згодом два терміни представляв конкурентний округ у Палаті представників США. За даними The Hill, позиції Бенсон посилилися після того, як у травні незалежний кандидат і колишній мер Детройта Майк Дагган знявся з перегонів.

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