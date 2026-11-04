DDHQ прогнозує перемогу Фоулкс на виборах губернатора Род-Айленду — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує перемогу демократки Гелени Фоулкс на виборах губернатора Род-Айленду у США. Як повідомляє The Hill, станом на 20:42 за східним часом США Фоулкс набирала 56% голосів, тоді як незалежний кандидат Кен Блок — 28%. На той момент Decision Desk HQ повідомляв про підрахунок 50% голосів.

Суперники на виборах

Колишня топменеджерка CVS Pharmacy Фоулкс змагалася з кандидатом від Республіканської партії Аароном Гакіаном і незалежним кандидатом Блоком. Республіканці не вигравали вибори губернатора Род-Айленду з 2006 року, а Фоулкс вважали фавориткою перегонів. Її кандидатуру також підтримала колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

У вересні Фоулкс перемогла чинного губернатора Дена Маккі на праймеріз Демократичної партії. За даними The Hill, це був єдиний випадок у поточному виборчому циклі, коли чинний губернатор не здобув номінацію своєї партії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Каденція Дена Маккі

Маккі обійняв посаду губернатора у 2021 році після того, як його попередницю Джину Раймондо призначили міністеркою торгівлі в адміністрації Джо Байдена. Він відслужив один повний виборний термін.

За даними Cook Political Report, Маккі був одним із найменш популярних губернаторів США. Його також критикували через закриття та відбудову Вашингтонського мосту, що сполучає Провіденс та Іст-Провіденс і закритий з 2023 року. Адміністрація губернатора заявляла, що рух мостом планують відновити у 2028 році.

Читай нас у