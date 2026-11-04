DDHQ прогнозує перемогу Крістіни Гайнс у 10 окрузі Мічигану — The Hill

Демократка та колишня прокурорка Крістіна Гайнс, за прогнозом Decision Desk HQ, може перемогти республіканця, ветерана армії Майка Бушара на виборах до Палати представників США у 10-му окрузі штату Мічиган. У разі підтвердження цього прогнозу округ у передмістях Детройта перейде від Республіканської до Демократичної партії, повідомляє The Hill.

Відкритий округ

Гайнс має змінити республіканця Джона Джеймса, який вирішив балотуватися на посаду губернатора Мічигану за підтримки президента Дональда Трампа, а не претендувати на третій термін у Конгресі. До округу входить більша частина півдня округу Макомб і частина округу Окленд.

Відкритий мандат був однією з головних цілей демократів. Раніше округ тричі підтримував Трампа: з перевагою у п’ять відсоткових пунктів у 2016 році, один пункт у 2020-му та майже сім пунктів у 2024 році. Водночас на виборах 2022 року виборці округу з двозначною перевагою підтримали демократок Ґретчен Вітмер на виборах губернатора та Джоселін Бенсон на виборах державного секретаря штату. Тоді Джеймс із невеликою перевагою здобув свій перший термін у Палаті представників.

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Перебіг кампанії

У серпні Cook Political Report змінив оцінку перегонів із категорії «схиляється до республіканців» на «конкурентні». Станом на понеділок DDHQ відносив округ до категорії «схиляється до демократів» і оцінював шанси Гайнс на перемогу у 66%.

Гайнс виграла праймериз Демократичної партії з перевагою у 17 пунктів, хоча двоє її суперників зібрали більше коштів на кампанію. Вона зосереджувалася на зниженні вартості життя, розширенні доступу до недорогої медичної допомоги та боротьбі з корупцією, зокрема на забороні членам Конгресу торгувати акціями.

Бушар, колишній десантник армії США та син багаторічного шерифа округу Окленд Майкла Бушара, робив акцент на підтримці внутрішнього виробництва й робочих місць в автомобільній галузі, охороні південного кордону та стримуванні інфляції. Його кандидатуру підтримав Трамп.

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