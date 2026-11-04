DDHQ прогнозує перемогу лідера Сенату Каліфорнії Макгвайра — The Hill

У США демократ Майк Макгвайр, за прогнозом Decision Desk HQ, може перемогти республіканця Джеймса Галлагера на виборах до Палати представників у 1-му окрузі Каліфорнії. Як повідомляє The Hill, після підрахунку 49% бюлетенів Макгвайр випереджав суперника більш ніж на 16 відсоткових пунктів.

Зміна меж округу

Галлагер здобув мандат на позачергових виборах у червні, замінивши конгресмена-республіканця Дага ЛаМалфу, який помер у січні після понад десяти років представництва регіону. Однак межі округу, в якому Галлагер переміг улітку, згодом суттєво змінилися.

Наприкінці минулого року виборці Каліфорнії схвалили Proposition 50, яка тимчасово перекроїла виборчу мапу штату. Це стало відповіддю на ініційовані республіканцями зміни округів у Техасі, що відбувалися за закликом президента Дональда Трампа. До оновленого 1-го округу включили більше виборців-демократів, зокрема частини округів Сонома та Мендосіно, тоді як низку республіканських опорних територій передали сусіднім округам.

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Перевага демократів

За попередніх меж Трамп переміг у цьому окрузі на президентських виборах 2024 року приблизно з перевагою у 25 відсоткових пунктів. Нові межі, за даними The Hill, мали б забезпечити перевагу колишній віцепрезидентці Камалі Гарріс приблизно у 12 пунктів. Перед днем голосування DDHQ відносила цю гонку до категорії безпечних для демократів.

Макгвайр є лідером Сенату Каліфорнії та працює в законодавчому органі штату з 2014 року. Раніше він обіймав місцеві посади в окрузі Сонома, зокрема був мером міста Хілдсбург. Його кампанія була зосереджена на протидії політиці Трампа, зокрема федеральним скороченням у сфері охорони здоров’я та митам, а також на запобіганні лісовим пожежам і доступності життя. Галлагер критикував зміну меж округів і наголошував на своєму досвіді представництва сільських громад Північної Каліфорнії.

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