DDHQ прогнозує переобрання губернаторки Гоббс в Аризоні — The Hill

У США Decision Desk HQ прогнозує переобрання губернаторки Аризони Кеті Гоббс на другий термін. Демократка, за прогнозом, перемогла республіканця, члена Палати представників США від Аризони Енді Біггса, повідомляє The Hill.

Прогноз на другий термін

Напередодні дня голосування Гоббс випереджала Біггса в опитуваннях. Decision Desk HQ та Cook Political Report оцінювали перегони як такі, що схиляються на користь демократів.

За даними видання, губернатор Аризони не програвав переобрання з 1967 року. Аризона є штатом, де на президентських виборах двічі перемагав Дональд Трамп, а у 2020 році — Джо Байден.

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Перебіг кампанії

Під час кампанії Гоббс відмовилася від дебатів із Біггсом. Її штаб заявив Arizona Mirror, що безпосереднє спілкування з жителями штату є ефективнішим за сцену для коротких реплік і політичного шоу. У 2022 році Гоббс також не брала участі в дебатах зі своєю тодішньою суперницею-республіканкою Карі Лейк.

Лейк після виборів 2022 року оскаржувала їхні результати в судах і не визнавала поразки, однак усі позови зрештою відхилили. Біггс, союзник президента Трампа та член House Freedom Caucus, голосував за скасування результатів президентських виборів 2020 року і заявляв про нібито масові фальсифікації в Аризоні.

На час голосування республіканці контролювали обидві палати законодавчого органу Аризони, але їхні більшості також були предметом голосування. Від 2023 року Гоббс застосувала право вето 541 раз — це рекорд штату, зазначає The Hill із посиланням на Arizona Mirror.

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