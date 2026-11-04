Decision Desk HQ прогнозує Каптур 23-й термін у Палаті представників — The Hill

За прогнозом Decision Desk HQ (DDHQ), демократка Марсі Каптур має перемогти республіканця Дерека Мерріна на виборах до Палати представників США в 9-му виборчому окрузі штату Огайо. Як повідомляє The Hill, у разі перемоги Каптур здобуде 23-й дворічний термін у Конгресі США.

Новий термін продовжив би її рекорд як жінки з найдовшим терміном служби в історії Конгресу США.

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Станом на ранок середи було оприлюднено дані про 10% голосів. DDHQ прогнозував Каптур майже 53% голосів. Перед виборами аналітики цієї організації оцінювали її шанси на перемогу приблизно у сім із десяти.

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Вибори стали повторним протистоянням Каптур і Мерріна. У 2024 році демократка перемогла Мерріна з перевагою менш як в один відсотковий пункт — на 2382 голоси.

Перерозподіл округу

Після виборів 2024 року в Огайо провели перерозподіл виборчих округів, який змінив межі північно-західного округу Каптур. За попередньої конфігурації округ підтримав Дональда Трампа на сім пунктів на президентських виборах 2024 року, а за новою картою його перевага становила б 11 пунктів.

У 2024 році в окрузі також балотувався кандидат від Лібертаріанської партії, якого деякі спостерігачі вважали чинником результату. У 2026 році кандидат від третьої партії зняв свою кандидатуру, тож у бюлетені залишилися лише Каптур і Меррін. Мерріна, колишнього законодавця штату, підтримував Трамп, тоді як Каптур суттєво випередила суперника за обсягом залучених і витрачених на кампанію коштів.

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