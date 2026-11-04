Decision Desk HQ прогнозує Коттону третій термін у Сенаті від Арканзасу — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує, що сенатор-республіканець Том Коттон здобуде третій термін у Сенаті США від штату Арканзас. Про це повідомляє The Hill.

Перегони в Арканзасі

Суперницею Коттона була кандидатка від Демократичної партії Галлі Шоффнер, фермерка з Арканзасу в шостому поколінні. Більшість передвиборчих опитувань прогнозували перемогу республіканця.

Водночас опитування Hendrix College привернуло увагу після того, як показало перевагу Шоффнер у штаті, який The Hill характеризує як традиційно республіканський. Decision Desk HQ оцінювала ці перегони як безпечні для Республіканської партії. За даними The Hill, Коттон витратив на кампанію на мільйони доларів більше, ніж його опонентка.

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Посада та розбіжності з Трампом

Коттона вперше обрали до Сенату 2015 року після військової служби. Він обіймає третю керівну позицію серед республіканців у Сенаті та очолює Спеціальний комітет з питань розвідки.

Сенатор відомий жорсткою позицією щодо нелегальної імміграції та підтримкою зниження податків. The Hill зазначає, що загалом він підтримував президента Дональда Трампа, однак під час кампанії між ними виникли розбіжності щодо постійного літнього часу, який просуває Трамп.

Коттон заявив у соцмережах, що Конгрес уже запроваджував постійний літній час, але скасовував його після надто пізніх зимових світанків. За його словами, жителі Арканзасу не хочуть, щоб їхні діти йшли до школи в темряві.

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