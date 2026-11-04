Decision Desk HQ прогнозує перемогу Форда на виборах у Неваді — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує, що генеральний прокурор Невади, демократ Аарон Форд, переможе чинного губернатора штату Джо Ломбардо, республіканця, на виборах губернатора. Про це повідомляє The Hill.

Проміжні результати

Станом на ранок середи, коли було підраховано 87% голосів, Форд набирав майже 52%. Ломбардо на той момент мав 44% голосів.

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Статус перегонів

Форд обіймає посаду генерального прокурора Невади, а Ломбардо є чинним губернатором штату. The Hill подало можливу перемогу Форда як прогноз Decision Desk HQ, а не як остаточний результат виборів.

Публікацію датовано 4 листопада 2026 року. У матеріалі зазначено, що дані про підрахунок голосів і підтримку кандидатів були актуальними на ранок середи. Видання також вказало партійну належність кандидатів: Форд є демократом, а Ломбардо — республіканцем, і позначило повідомлення як таке, що розвивається.

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