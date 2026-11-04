Decision Desk HQ прогнозує перемогу Кроулі у Вісконсині — The Hill

Партнер видання The Hill — Decision Desk HQ — прогнозує перемогу демократа Девіда Кроулі над республіканцем Томом Тіффані на виборах губернатора штату Вісконсин у США. Станом на 22:20 за східним часом 3 листопада Кроулі мав 54% голосів проти 46% у Тіффані після опрацювання 63% голосів.

Зміна губернатора штату

Кроулі, який очолює округ Мілвокі, має змінити губернатора-демократа Тоні Еверса, що залишає посаду. Еверс підтримав Кроулі під час демократичних праймеріз у штаті.

40-річний уродженець Вісконсину в разі підтвердження прогнозу стане першим темношкірим губернатором штату. У травні 2020 року він став наймолодшою людиною, яка обійняла посаду очільника округу Мілвокі, а також першим темношкірим посадовцем на цій посаді.

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Перебіг кампанії

На демократичних праймеріз у серпні Кроулі переміг прогресивну кандидататку Франческу Хонг, хоча в опитуваннях відставав від неї на двозначну кількість відсоткових пунктів. На початку липня він знявся з перегонів і підтримав віцегубернаторку Вісконсину Сару Родрігес, однак повернувся до кампанії після того, як вона зняла свою кандидатуру в середині липня.

Після перемоги Кроулі на праймеріз аналітичний проєкт Sabato’s Crystal Ball змінив оцінку листопадових виборів на користь демократів, а Decision Desk HQ визначав перегони як такі, де перевага на боці Демократичної партії. Кроулі навчався в Університеті Вісконсину в Мілвокі, але перервав навчання через політичну роботу та здобув диплом у 2024 році — через 20 років після вступу.

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