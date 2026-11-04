Decision Desk HQ прогнозує перемогу Нікербокер у 10-му окрузі Огайо — The Hill

Демократці Крістині Нікербокер прогнозують перемогу над республіканцем Майком Тернером на виборах до Палати представників США у 10-му виборчому окрузі штату Огайо. За даними The Hill, прогноз оприлюднила аналітична служба Decision Desk HQ.

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На момент оприлюднення прогнозу, коли було підраховано 65% голосів, Нікербокер мала трохи понад 49% голосів, тоді як Тернер — майже 48%.

Тернер утримував цей округ понад два десятиліття. Його вперше обрали до Конгресу у 2002 році, а на виборах 2024 року він переобрався з перевагою приблизно у 18 відсоткових пунктів. Перед нинішнім голосуванням Decision Desk HQ оцінювала округ як такий, що, ймовірно, залишиться за Республіканською партією.

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Кандидати та кампанія

Нікербокер — ветеранка та кандидатка до Конгресу вперше. У травні вона здобула висунення від Демократичної партії за підсумками праймеріз, у якому брали участь шість кандидатів. Нікербокер працювала медсестрою-практиком у сфері нейроонкології в Медичному центрі Векснера Університету штату Огайо та служила у Військово-повітряних силах США і резерві ВПС.

У кампанії Нікербокер акцентувала на зростанні вартості медичної допомоги й доступі до лікування, а також критикувала скорочення федеральних витрат, які, за її словами, можуть зашкодити працюючим родинам. Тернер робив наголос на досвіді роботи у Вашингтоні, зокрема у сферах національної безпеки й оборони. Його підтримував президент Дональд Трамп; раніше Тернер очолював Комітет Палати представників з розвідки.

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