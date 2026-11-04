Decision Desk HQ прогнозує переобрання Хегерті до Сенату від Теннессі — The Hill
Decision Desk HQ прогнозує переобрання сенатора-республіканця Білла Хегерті до Сенату США від штату Теннессі. Про це повідомляє The Hill.
Проміжні результати
Суперницею Хегерті була кандидатка від Демократичної партії Маркіта Бредшоу, з якою він уже змагався на виборах 2020 року. Тоді Хегерті випередив Бредшоу майже на 30 відсоткових пунктів. За даними Decision Desk HQ, за підрахунку 81% бюлетенів Хегерті мав 52,66% голосів, а Бредшоу — 45,73%. The Hill зазначає, що цьогорічна гонка була ближчою.
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Підтримка республіканців
Президент Трамп і провідні республіканці Теннессі, зокрема сенаторка Марша Блекберн та губернатор Білл Лі, підтримали Хегерті. The Hill зазначає, що перед голосуванням у вівторок він вважався фаворитом.
Демократи не вигравали виборів до Сенату в Теннессі з 1988 року. Хегерті — колишній посол США в Японії; він працює, зокрема, в сенатських комітетах з банківської справи, житлового будівництва та міських питань і з міжнародних відносин.