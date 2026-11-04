Decision Desk HQ прогнозує переобрання Оссоффа в Джорджії — The Hill

У США сенатор-демократ Джон Оссофф, за прогнозом Decision Desk HQ, переобереться до Сенату від штату Джорджія, випередивши конгресмена-республіканця Майка Коллінза. Про це повідомляє The Hill.

Попередні результати голосування

На момент оприлюднення прогнозу Оссофф мав близько 80% голосів, тоді як Коллінз — майже 20%. Ці дані надходили з 11% виборчих дільниць.

Джорджія вважалася однією з небагатьох можливостей для Республіканської партії здобути місце в Сенаті, оскільки президент Дональд Трамп переміг у штаті на виборах 2024 року. Водночас, за оцінкою The Hill, переобрання Оссоффа протягом кампанії не виглядало серйозно під загрозою: він стабільно випереджав опонента в опитуваннях і зібрав значно більше коштів на кампанію.

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Заяви щодо президентських виборів

Оссофф уперше був обраний до Сенату 2020 року на вакантне місце від Джорджії, що допомогло демократам здобути вузьку більшість у верхній палаті Конгресу. За останній рік посилилися припущення щодо його можливої участі у президентських виборах 2028 року.

Сенатор неодноразово відкидав такі припущення та заявляв, що не зацікавлений у висуванні на вищу посаду. Під час дебатів із Коллінзом минулого місяця він також пообіцяв відпрацювати повний шестирічний термін у Сенаті в разі переобрання.

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