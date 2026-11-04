Decision Desk HQ спрогнозувала перемогу Оллреда в Техасі — The Hill

У США Decision Desk HQ спрогнозувала перемогу демократа Коліна Оллреда на виборах до Палати представників у техаському окрузі з новими межами. Як повідомляє The Hill, Оллред випереджав республіканця Патріка Гіллеспі на 61 відсотковий пункт.

Станом на 20:00 за східним часом США, коли було підраховано 74% голосів, Оллред мав 80% голосів, а Гіллеспі — 19%, за даними DDHQ. Перед днем голосування сервіс оцінював імовірність перемоги демократа над республіканцем у 99%.

Спроби потрапити до Сенату

Оллред залишив місце в Палаті представників, щоб балотуватися до Сенату у 2024 році проти республіканця Теда Круза, однак програв. Пізніше він почав нетривалу кампанію за місце сенатора-республіканця Джона Корніна на проміжних виборах 2026 року.

У разі підтвердження прогнозу Оллред повернеться до Конгресу через два роки після того, як залишив Палату представників заради сенатської кампанії.

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Перерозподіл округів

Після відходу Оллреда у 2024 році його змінила демократка Джулі Джонсон. Вона поступилася Оллреду в другому турі праймеріз Демократичної партії, що проходив після перерозподілу округів, вигідного для Республіканської партії.

Нові межі фактично об’єднали 33-й округ конгресмена-демократа Марка Візі з 32-м округом Джонсон, сформувавши новий 32-й округ у районі Даллас—Форт-Ворт. За оцінкою старшого редактора Cook Political Report Дейва Вассермана, цей округ має двозначну перевагу на користь президента Дональда Трампа.

Водночас переформатований 33-й округ залишився надійно демократичним, тому Оллред і Джонсон змагалися за висунення там. Конгресвумен Джасмін Крокетт підтримала Оллреда, а член Палати представників штату Техас Джеймс Таларіко — Джонсон. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс і Сюзан ДелБене, яка очолює виборчий підрозділ демократів у Палаті представників, також підтримали Джонсон.

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