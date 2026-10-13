Дефіцит бензину на Балі спричинив багатогодинні черги на заправках

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Водії в різних районах індонезійського острова Балі зіткнулися з довгими чергами на автозаправних станціях. Через нестачу пального автомобілісти змушені годинами чекати, щоб заправити свої транспортні засоби.

На заправках Денпасара та південного Бадунгу водії намагаються придбати бензин Pertalite і Pertamax. Водночас місцева влада повідомляє, що постачання пального поступово відновлюється.

На заправках по всьому Денпасару та південному Бадунгу, включаючи Куту, утворилися довгі черги, на тлі того, як стає дедалі складніше знайти пальне Pertalite та, у деяких місцях, Pertamax.

Деякі черги простягалися за межі в'їздів до заправок та на навколишні дороги, тоді як водії повідомляли, що відвідували кілька заправних станцій, лише щоб виявити, що запаси пального вичерпані. Повідомляється про затори, за даними detikNews, є вплив на рух транспорту.

Один житель сказав, що дефіцит змусив його дружину стояти в черзі до світанку. "Сьогодні вранці моя дружина стала в чергу о 4:30 ранку та чекала дві з половиною години, перш ніж нарешті змогла заправитися. Це божевілля", – сказав він.

Голова Агентства з питань робочої сили, енергетики та мінеральних ресурсів Балі Іда Багус Сетіаван минулого тижня заявив, що влада співпрацює з постачальником палива Pertamina та дистриб'юторами, щоб відновити нормальне постачання.

"Технічно, нам повідомили про перенаправлення потоку палива з депо Песангаран на транзитний термінал Манггіс. Наразі ситуація поступово відновлюється", – сказав він.

Сетіаван сказав, що чиновники все ще чекають на більш детальну інформацію про причину перебоїв у розподілі та їх ширший вплив на доступність пального.

Начальник поліції Бадунга, AKBP Джозеф Едвард Пурба, як пише detikNews, вказав, що затори на кількох заправках у Бадунгу були спричинені технічними проблемами з постачанням палива від постачальників.

Дефіцит стався після аналогічних перебоїв наприкінці серпня, коли проблеми з постачанням палива також призвели до довгих черг на автозаправних станціях у різних частинах Балі.

Влада каже, що розподіл палива поступово відновлюється, але його доступність продовжує відрізнятися залежно від місця розташування.

Про це повідомляється з посиланням на 7NEWS.

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