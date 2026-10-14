Дефіцит Індії у торгівлі з Китаєм сягнув $105,93 млрд — The Hindu

За січень—вересень 2026 року дефіцит Індії в торгівлі з Китаєм становив $105,93 млрд. За даними The Hindu, двосторонній товарообіг за цей період зріс на 25,4% — до $144,45 млрд.

Імпорт із Китаю

Індійський імпорт із Китаю в січні—вересні зріс на 23,3% і сягнув $125,19 млрд. Експорт Індії до Китаю збільшився на 40,7% — до $19,26 млрд, однак зростав із істотно нижчої бази. За три квартали обсяг експорту вже досяг рівня за весь 2025 рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекордний показник 2025 року

Дані оприлюднило Головне митне управління Китаю. У 2025 році дефіцит Індії у торгівлі з Китаєм зріс до рекордних $116,12 млрд. За оцінкою видання, нинішній показник може перевищити торішній рівень.

Серед основних товарів, які Індія постачала до Китаю цього року, були морепродукти, лігроїн і друковані плати. Видання зазначає, що ще донедавна Індія закуповувала друковані плати в Китаї у великих обсягах. Торговельний дисбаланс також обговорювали прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту БРІКС минулого місяця.

Читай нас у