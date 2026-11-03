Дефіцит інженерів у Росії до 2030 року може зрости до 695 тисяч фахівців

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До кінця десятиліття російській промисловості, будівництву та транспортній галузі може бракувати 695 тисяч інженерів. Це більш ніж у шість разів перевищує нинішній дефіцит, а забезпеченість підприємств такими кадрами може скоротитися з 95,8% до 77,8%.

Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії ЕКОПСІ, на яке посилається Forbes.

Наразі в промисловості, будівництві та транспортній сфері Росії працюють близько 2,5 млн інженерів. Водночас нестача фахівців становить приблизно 111 тисяч осіб. За прогнозом аналітиків, до 2030 року потреба в інженерних кадрах зросте з 2,63 млн до 3,13 млн, тоді як кількість доступних працівників скоротиться до 2,44 млн.

Близько 85% майбутнього зростання дефіциту буде пов'язано зі збільшенням попиту на інженерів. Серед основних причин — модернізація та автоматизація підприємств. Ще приблизно 87 тисяч фахівців ринок праці може втратити через демографічні зміни.

В ЕКОПСІ зазначають, що підвищення продуктивності праці не зможе повністю компенсувати нестачу кадрів. Зокрема, у будівельній галузі завдяки цьому вдасться покрити потребу лише у 40 тисячах із 97 тисяч додаткових спеціалістів.

Російська влада намагається розв'язати проблему нестачі технічних працівників, зокрема, за рахунок збільшення кількості учнів, які обирають професійну освіту. У 2024 році Володимир Путін доручив підготувати до 2028 року близько мільйона кваліфікованих робітників для промисловості.

У відповідь уряд збільшив кількість бюджетних місць у коледжах і технікумах та розширив програму «Професіоналітет». У 2025 році середню професійну освіту здобували вже 63% випускників дев'ятих класів проти 43% п'ятьма роками раніше. Загальна кількість студентів коледжів і технікумів досягла 3,9 млн осіб.

Однак збільшення кількості студентів не гарантує, що вони працюватимуть за отриманою спеціальністю. За даними НДУ ВШЕ, у 2024 році майже 40% росіян із середньою професійною освітою були працевлаштовані не за фахом.

Проблеми з працевлаштуванням за спеціальністю виникають і у випускників технічних університетів. У травні 2025 року заступник міністра науки та вищої освіти РФ Дмитро Афанасьєв заявляв, що близько третини випускників за напрямом радіоелектроніки переходять у сферу продажу обладнання.

За його словами, торговельні компанії пропонують їм вищі зарплати, кращі соціальні пакети та перспективи кар'єрного зростання, ніж роботодавці в технічній галузі.

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Нагадаємо, у Росії — державі-агресорі — президент Владімір Путін підписав указ, яким штатну чисельність збройних сил визначено на рівні 2 441 630 осіб.

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