Дейна Вайт відмовився від пропозиції Трампа стати прессекретарем Білого дому

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Генеральний директор Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа обійняти посаду прессекретаря Білого дому.

Під час пресконференції в суботу, 7 листопада, Вайт не став прямо відповідати на запитання щодо пропозиції Трампа. Водночас він повідомив, що в понеділок планує вирушити до Вашингтона для зустрічі з американським президентом.

Як зазначає CNN, протягом багатьох років Дейна Вайт був одним із найпомітніших союзників Трампа. Він виступав на трьох останніх національних з’їздах Республіканської партії та допомагав республіканцям здобувати підтримку молодих чоловіків-виборців. Ця група відіграла важливу роль у поверненні Трампа до Білого дому.

Крім того, цього літа Трамп організував турнір UFC на галявині Білого дому в межах святкування 250-річчя США. За даними видання, таким чином президент також прагнув заручитися підтримкою молодих чоловіків.

Водночас один із помічників Трампа заявив, що пропозиція щодо призначення Вайта була жартом. Однак допис американського президента з’явився на тлі пошуку нового прессекретаря Білого дому.

Попередня речниця адміністрації Керолайн Лівітт залишила посаду, а Кеті Захарія пропрацювала на ній лише п’ять днів.

У суботу директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг поширив допис Трампа, додавши власний коментар:

«Чорт забирай, так! Зроби це, Дейно Вайт!».

CNN звернувся до Білого дому та UFC із проханням прокоментувати ситуацію.

Про це повідомляє поінформоване джерело CNN.

Нагадаємо, у США президент Дональд Трамп запропонував генеральному директору UFC Дейні Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Про своє звернення американський президент повідомив у дописі в Truth Social.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у нібито погрозах республіканським посадовцям, донорам і прихильникам після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах. Він заявив, що доручив Міністерству юстиції негайно розслідувати ці твердження.

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