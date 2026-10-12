Дельсі Родрігес запустила Venezuela Alimenta в Римі — The Rio Times

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Дельсі Родрігес 12 жовтня запустила у Римі, Італія, продовольчий план Venezuela Alimenta із задекларованою метою нульового голоду. Презентація відбулася у штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН під час Всесвітнього продовольчого форуму ФАО, повідомляє The Rio Times.

Мета продовольчого плану

Міністерство закордонних справ Венесуели заявило, що Venezuela Alimenta має поєднати всі етапи національного виробництва продовольства із соціальними мережами розподілу. Родрігес серед пріоритетів назвала зміцнення виробничих моделей, національну єдність і активнішу міжнародну присутність країни.

Також уряд Венесуели планує просувати закон про місцеву економіку. За інформацією каракаської газети El Nacional, документ найближчими днями мають передати до Національної асамблеї. Законопроєкт покликаний поєднати виробників у громадах із великими агропромисловими компаніями.

Бюджет, графік реалізації та джерела фінансування Venezuela Alimenta не оприлюднили. Текст законопроєкту про місцеву економіку також не публікували.

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Заяви про санкції США

За даними El Nacional, Родрігес заявила, що понад тисяча односторонніх примусових заходів США, більшість із яких запровадили з 2017 року, спричинили скорочення виробництва в агропродовольчому секторі на 16%. За її словами, ці заходи обмежили доступ до кредитування та імпорту насіння, техніки й запасних частин.

Родрігес також пов’язала завершення кризи постачання з внутрішнім політичним діалогом і дипломатичними контактами зі США. Вона заявила, що продовольство не має бути інструментом тиску чи політичного протистояння.

У виступі Родрігес послалася на показники доповіді ФАО SOFI 2026 та заявила про зниження рівня недостатнього харчування у Венесуелі з 5,3% у 2025 році до 3% у 2026 році. The Rio Times зазначає, що ці цифри були озвучені посадовицею та не перевірялися виданням за самим звітом ФАО.

За інформацією El Nacional, новий раунд переговорів між урядом Венесуели та блоком Національної асамблеї 2015 року має розпочатися 14 жовтня. Держсекретар США Марко Рубіо, як повідомляло видання, підтримав процес після зустрічі у Вашингтоні з представницею опозиції Дінорою Фігерою 9 жовтня.

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