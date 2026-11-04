Демократ Форстаг, за прогнозом, перемагає на виборах у Монтані — The Hill

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат, пише The Hill.

Попередній результат

На момент підрахунку 10% голосів Форстаг мав 54% підтримки, а Флінт — 43%. Розрив між кандидатами перевищував 10 відсоткових пунктів.

У разі підтвердження прогнозу Форстаг замінить у Палаті представників республіканця Раяна Зінке, який залишає Конгрес. Округ охоплює місто Міссула та західну частину Монтани.

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Перебіг кампанії

Перед днем голосування Decision Desk HQ віддавала перевагу республіканцям щодо збереження цього мандата. Більшість аналітиків також очікували, що округ залишиться за Республіканською партією. Водночас у середині жовтня Cook Political Report змінив оцінку перегонів на категорію рівних шансів.

На останніх виборах президент Дональд Трамп переміг у цьому окрузі з перевагою в 11 відсоткових пунктів. Форстаг, колишній пожежний-десантник і профспілковий лідер, під час кампанії наголошував на своєму робітничому походженні. Його підтримали кілька профспілкових організацій, а також колишній губернатор Монтани Марк Расіко, республіканець.

Критики водночас звертали увагу на роботу Форстага як лобіста. Консервативний комітет політичних дій Leadership in Action PAC поширив рекламний ролик, у якому пов’язав 249 тисяч доларів лобістських гонорарів із його діяльністю у Вашингтоні.

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