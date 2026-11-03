Демократ Таларіко має незначну перевагу в сенатській гонці Техасу — Der Spiegel

У Техасі напередодні проміжних виборів у США опитування показують незначну перевагу кандидата від Демократичної партії Джеймса Таларіко над республіканцем Кеном Пакстоном у боротьбі за місце в Сенаті. Перемога демократа стала б першим успіхом Демократичної партії на сенатських виборах у штаті за понад три десятиліття, повідомляє Der Spiegel.

Демократам необхідно перемагати у традиційно республіканських штатах, зокрема в Техасі, щоб претендувати на більшість у Сенаті. Такий результат, за даними видання, міг би ускладнити президентові Дональду Трампу просування його політики.

Кампанія Таларіко

Таларіко — колишній учитель і віруючий християнин. Він позиціонує себе як політика центристського спрямування, а однією з головних тем його кампанії називає корупцію серед республіканців, які перебувають при владі у штаті.

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На заході в Остіні напередодні голосування Таларіко заявив, що його команда може увійти в історію, перемогти мільярдерів і повернути Техас. Він також порівняв кампанію з боротьбою Давида проти Голіафа.

Опонент Таларіко

Опонентом демократа є Кен Пакстон, прихильник президента Трампа. У 2023 році Палата представників Техасу підтримала усунення Пакстона з посади через зловживання владою та корупцію, однак Сенат штату не дозволив цього.

Дружина Пакстона, сенаторка штату Техас, з якою він нині розлучається, звинувачує його в позашлюбних зв’язках. Попри політичні та приватні скандали, прихильники республіканця продовжують висловлювати йому підтримку. Сам Пакстон під час виступу закликав виборців боротися за майбутнє, дітей і Техас.

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