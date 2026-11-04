Демократи лідирують у кількох округах республіканців на виборах у США — NDTV World

За даними NDTV World, перші результати проміжних виборів у США показали лідерство демократів у кількох округах, які контролювали республіканці. Виборчі дільниці почали закриватися, зокрема в Огайо, Джорджії та Північній Кароліні.

Боротьба за Конгрес

Проміжні вибори мають визначити баланс сил у Конгресі США на наступні два роки президентства Дональда Трампа. Як зазначає видання, ранні підрахунки голосів у кількох округах, що раніше контролювали республіканці, можуть послабити позиції президента у Вашингтоні.

Попередні прогнози щодо виборів до Палати представників уже викликали занепокоєння серед низки лідерів Республіканської партії, залучених до цих перегонів. NDTV World припускає, що демократи можуть отримати сприятливі для себе результати за підсумками голосування.

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Можливі наслідки

Якщо республіканці втратять більшість у Палаті представників, демократи зможуть гальмувати законодавчий порядок денний Трампа та ініціювати масштабні розслідування щодо його адміністрації. Втрата республіканцями контролю над Сенатом також могла б ускладнити призначення суддів Верховного суду та високопосадовців.

Видання характеризує голосування як загальнонаціональну оцінку президентства Трампа. За його оцінкою, настрої виборців змінюються не на користь республіканців на тлі зростання вартості життя та війни з Іраном.

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