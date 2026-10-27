Демократи мають 80% шансів здобути Палату представників — The Hill

У США за тиждень до проміжних виборів 2026 року аналітична платформа Decision Desk HQ оцінила шанси Демократичної партії здобути контроль над Палатою представників у 80%, а над Сенатом — у 57%. Для більшості в Сенаті демократам необхідно відібрати у республіканців чотири місця, тоді як для контролю над Палатою представників їм потрібно збільшити кількість мандатів на три.

Як повідомляє The Hill, опитування громадської думки дають демократам перевагу в достатній кількості сенатських перегонів, хоча в більшості штатів розриви залишаються в межах статистичної похибки. За даними Decision Desk HQ, найкращою можливістю для демократів є Північна Кароліна. Партія також має незначну перевагу на Алясці, у Мені, Техасі та Огайо, поступається в Айові й має рівні показники в Канзасі.

Ключові перегони

Демократи також лідирують у штатах, де захищають свої сенатські місця: Джорджії, Мічигані та Міннесоті. Серед складніших для них напрямів видання називає Південну Кароліну, Міссісіпі та Небраску, де балотується незалежний кандидат, якого підтримують демократи.

У боротьбі за Палату представників середній показник Decision Desk HQ у загальнонаціональному опитуванні про партійні вподобання виборців в округах дає демократам перевагу у 8,1 відсоткового пункту. Водночас республіканці можуть здобути кілька мандатів в округах, межі яких були переглянуті. Вибори губернаторів відбудуться, зокрема, в Джорджії, Айові, Неваді та Вісконсині. Демократи мають шанс уперше з 2009 року отримати більшість губернаторських посад.

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Коли закриваються дільниці

Перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за східним часом США — у частинах Кентуккі та Індіани. О 19:00 завершиться голосування в Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії, а о 19:30 — у Західній Вірджинії, Огайо та Північній Кароліні.

О 20:00 закриються дільниці в низці штатів, зокрема в Пенсильванії, Мені, Массачусетсі та Теннессі. У більшості Техасу, Мічигану, Канзасу, Північної й Південної Дакоти голосування також завершиться о 20:00, а в решті частин цих штатів — о 21:00. У Каліфорнії та штаті Вашингтон дільниці закриються о 23:00. На Гаваях і на більшій частині Аляски — опівночі, а в окремих районах Аляски — о 01:00.

Очікування результатів

Швидше результати можуть надійти з Флориди, Північної Кароліни, Джорджії та Техасу, де більшість голосів подають достроково особисто або в день виборів, а поштові бюлетені мають короткі строки надходження. Підрахунок у Мічигані, Вісконсині та Пенсильванії може тривати довше за день голосування, особливо в разі близьких результатів.

У Каліфорнії, де вибори значною мірою проводять поштою, бюлетені іноді рахують тижнями. Новообрані члени Конгресу мають скласти присягу 3 січня 2027 року опівдні. Якщо демократи переможуть на спеціальних виборах до Сенату в Огайо або Флориді, їх можуть привести до присяги раніше — до кінця року.

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