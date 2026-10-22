Демократи мають перевагу 37 пунктів серед молоді, що точно голосуватиме — The Hill

У США демократи мають перевагу в 37 відсоткових пунктів над республіканцями серед виборців віком 18–29 років, які заявили, що точно голосуватимуть на проміжних виборах цієї осені. За даними The Hill, такий результат показало останнє опитування Harvard Youth Poll.

Розподіл голосів

У загальному умовному голосуванні за кандидатів до Палати представників демократи мають підтримку 45% молодих виборців, а республіканці — 24%. Серед тих, хто впевнений у своїй участі у виборах, 63% обрали б демократів, 26% — республіканців, ще 10% не визначилися.

Лише третина опитаних молодих американців повідомила, що точно голосуватиме цієї осені. Це менше, ніж у 2018 і 2022 роках, коли про такий намір заявляли по 40% респондентів. Частка тих, хто точно планує голосувати, серед демократів була на 16 пунктів вищою, ніж серед республіканців. У 2022 році цей розрив становив 5 пунктів, а у 2018-му — 11.

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Ставлення до Трампа та головні теми

Серед імовірних молодих виборців 63% сказали, що їхній вибір на виборах до Конгресу зумовлений незгодою з президентом Трампом і його політикою. Як підтримку Трампа свій голос охарактеризували 14% респондентів.

Найважливішою темою для молодих виборців залишається економіка. Респонденти також називали серед проблем напрям, у якому рухається країна, корупцію в уряді та витіснення робочих місць через розвиток штучного інтелекту.

Опитування проводили з 30 вересня до 7 жовтня серед 2 024 американців віком 18–29 років. Похибка становила 2,6% для всієї вибірки, 3,19% для зареєстрованих виборців і 4,3% для тих, хто заявив про безумовний намір голосувати.

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