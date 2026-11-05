Демократи можуть очолити комітети з нагляду за допомогою Колумбії — The Rio Times

Після перемоги демократів у Палаті представників і Сенаті США 3 листопада 2026 року в Конгресі очікують зміни керівництва комітетів, що розглядають американську допомогу Колумбії. Новий склад Конгресу розпочне роботу в січні 2027 року, а до того часу чинні голови комітетів залишатимуться на посадах, повідомляє The Rio Times.

Ймовірні голови комітетів

Одним із головних претендентів на посаду голови Комітету Палати представників США із закордонних справ називають демократа Грегорі Мікса від штату Нью-Йорк. Він уже очолював цей комітет у 2021–2022 роках. Ймовірним керівником підкомітету у справах Західної півкулі може стати демократ Хоакін Кастро від Техасу.

У Сенаті на посаду голови Комітету з міжнародних відносин претендує демократ Кріс Кунс від Делаверу. Підкомітет у справах Західної півкулі, за даними видання, може очолити сенатор-демократ Тім Кейн від Вірджинії. Остаточні рішення щодо керівників ухвалюватимуть після складання присяги новим Конгресом і внутрішніх процедур партій.

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Фінансування допомоги

Конгрес визначає обсяги та умови американської допомоги Колумбії, зокрема програм у сфері безпеки й боротьби з наркотиками. Водночас кошти виділяють через бюджетні законопроєкти, тому важливу роль матимуть також органи Конгресу, які опікуються фінансуванням Державного департаменту США.

Ймовірними головами таких структур називають демократів Лоїс Френкел у Палаті представників і Браяна Шаца в Сенаті. Як зазначає видання, ці законодавці наголошували на правах людини, мирній угоді 2016 року з колишніми повстанцями FARC та цивільних програмах. Майбутній обсяг допомоги й можливі умови її надання ще не визначені.

Відносини Вашингтона й Боготи залишаються напруженими після того, як уряд США у вересні 2025 року заявив, що Колумбія помітно не виконала своїх зобов’язань у сфері контролю за наркотиками. Конгрес не може скасувати зовнішньополітичні рішення Білого дому, однак може встановлювати умови для допомоги та викликати посадовців для надання свідчень.

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