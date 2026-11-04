Демократи можуть відібрати три мандати у Північній Кароліні — The Hill

У США демократи, за попередніми підсумками виборів, можуть перемогти чинних республіканців у трьох округах Палати представників у штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє The Hill із посиланням на прогнози виборчого аналітичного сервісу Decision Desk HQ.

Три конкурентні округи

У 13-му окрузі Decision Desk HQ прогнозує перемогу демократа Пола Баррінджера над чинним конгресменом-республіканцем Бредом Ноттом. Після підрахунку понад 95% голосів Баррінджер мав понад 50% підтримки, тоді як Нотт — трохи більш як 48%.

У 14-му окрузі сервіс прогнозує перемогу демократки Лакеші Вомак над чинним конгресменом-республіканцем Тімоті К. Муром. За підсумками підрахунку 95% голосів Вомак набирала понад 51%, а Мур — 48,89%.

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Результат у шостому окрузі

У 6-му окрузі демократ Сіріл Джефферсон, згідно з попереднім прогнозом Decision Desk HQ, має перемогти чинного республіканця Аддісона Макдавелла. За підрахунку 95% голосів Джефферсон мав понад 51% підтримки, а Макдавелл — 48,86%.

Вибори до Сенату

Також, за даними The Hill, у Північній Кароліні колишній губернатор штату Рой Купер, демократ, переміг колишнього голову Республіканського національного комітету Майкла Вотлі у виборах до Сенату США. Вони змагалися за вакантне місце, яке раніше обіймав сенатор-республіканець Том Тілліс.

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