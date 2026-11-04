Демократи можуть здобути партійні трифекти щонайменше у п’яти штатах США — The Hill

Демократична партія за попередніми підсумками виборів у США може здобути партійні трифекти щонайменше у п’яти штатах — контроль над посадою губернатора та обома палатами законодавчих органів штату. Партія також претендує на зміну контролю над законодавчими палатами в низці штатів, зокрема в Нью-Гемпширі та Вісконсині.

Як повідомляє The Hill, Демократичний комітет законодавчих кампаній заявив, що партія може отримати щонайменше 12 палат законодавчих органів штатів. Водночас Decision Desk HQ ще не оприлюднила офіційних прогнозів щодо багатьох перегонів.

Штати з можливими трифектами

У Міннесоті сенаторка Емі Клобушар, за прогнозами, стане новою губернаторкою штату. Демократи, як очікується, збережуть більшість у Сенаті штату та здобудуть контроль над Палатою представників. Associated Press прогнозувало їм щонайменше 35 місць у Сенаті та 73 місця в Палаті представників штату.

У Мічигані демократи, за прогнозами Associated Press, переберуть контроль над Палатою представників штату, де до виборів республіканці мали перевагу 58 проти 52. Демократка Джоселін Бенсон, як очікується, змінить на посаді губернаторки Гретхен Вітмер, а її партія може отримати щонайменше 22 місця у Сенаті штату та 60 — у Палаті представників.

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У Неваді, за попередніми результатами, демократ Аарон Форд переміг губернатора-республіканця Джо Ломбардо, а демократи, за прогнозом AP, збережуть більшість у законодавчому органі штату. У Пенсильванії Джош Шапіро переобрався губернатором, а демократи можуть отримати контроль над верхньою палатою законодавчого органу штату. За даними Ballotpedia, востаннє Демократична партія мала трифекту в Пенсильванії у 1993 році.

Зміни в законодавчих органах

У Вісконсині Associated Press прогнозує демократам перевагу 18 проти 15 у Сенаті штату та більшість 53 проти 46 в Асамблеї. За даними видання, демократи також можуть здобути в штаті першу з 2010 року трифекту після перемоги демократа Девіда Кроулі на губернаторських виборах.

У Нью-Гемпширі трекер State Navigate прогнозував демократам 253 місця у Палаті представників штату проти 147 у республіканців. У Сенаті штату, за його оцінкою, обидві партії могли отримати по 12 місць. Associated Press на момент публікації не оголосило переможця в жодній із палат, а губернаторка-республіканка Келлі Айотт переобралася на новий термін.

Демократи також можуть послабити або зруйнувати республіканські трифекти в Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, Огайо та Айові. У Джорджії демократка Кейша Ленс Боттомс, за попередніми даними, перемогла кандидата-республіканця Ріка Джексона на виборах губернатора. У Техасі демократи, за прогнозами, можуть отримати контроль над Палатою представників штату, а демократка Джина Інохоса перемогла на губернаторських виборах.

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