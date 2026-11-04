Демократи обіцяють скасувати тарифи Трампа та домагатися завершення війни з Іраном

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Лідер демократів у Палаті представників США заявив, що в разі перемоги партії на проміжних виборах вона просуватиме законопроєкт про скасування тарифів Дональда Трампа та припинення війни з Іраном.

Він назвав конфлікт «безрозсудною війною за вибором» і закликав адміністрацію США негайно покласти йому край.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував масштабні втрати республіканців на проміжних виборах до Конгресу. Головною причиною поразки він назвав війну з Іраном.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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