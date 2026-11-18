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За підсумками проміжних виборів 3 листопада 2026 року демократка Мері Пелтола випередила чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана. У результаті кількість місць Демократичної партії у верхній палаті Конгресу зросла до 56.

Переможця сенатських перегонів на Алясці визначили лише через два тижні після голосування. Підрахунок затягнувся через необхідність доставити бюлетені з віддалених населених пунктів штату.

Після опрацювання 99% бюлетенів Пелтола отримала трохи більше ніж 50% голосів. Її головний суперник, республіканець Ден Салліван, набрав менш як 46%.

Перемога на Алясці стала для демократів дев'ятим випадком переходу сенатського місця від республіканців за підсумками цьогорічних проміжних виборів. Загалом партія здобула 56 місць у Сенаті проти 44 у республіканців.

Демократи також повернули контроль над Палатою представників. Відповідно, після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року партія контролюватиме обидві палати американського парламенту протягом останніх двох років президентського терміну Дональда Трампа.

Водночас виборча кампанія на Алясці супроводжувалася скандалом. За інформацією The New York Times, демократів звинуватили у спробі залучити до перегонів маловідомого кандидата Деніела Дж. Саллівана, ім'я якого майже збігалося з іменем чинного сенатора Дена Саллівана. Ймовірною метою такого кроку називали введення виборців в оману.

Після судових оскаржень суди штату дозволили другому Саллівану залишитися у виборчому бюлетені. Водночас виборчі органи забезпечили можливість розрізняти кандидатів.

Сама Пелтола заперечила, що знала про ймовірну схему. Міністерство юстиції США та губернатор Аляски від Республіканської партії заявили про намір провести розслідування.

Адміністрація Трампа також подала позов, намагаючись заблокувати затвердження результатів виборів у разі поразки чинного сенатора-республіканця. Однак федеральний суддя відхилив цю вимогу.

В Алясці діє система рейтингового голосування, за якої виборці можуть визначати кількох кандидатів у порядку пріоритетності. Аналіз BBC Verify показав, що навіть якби всі голоси за другого Саллівана перейшли чинному сенатору, Пелтола однаково здобула б перемогу.

Після оголошення результатів демократка заявила, що чинний стан справ у Вашингтоні не відповідає інтересам жителів Аляски. «Як людина, яка все життя прожила на Алясці й присвятила себе служінню нашому штату, для мене немає більшої честі, ніж підтримка жителів Аляски в нашій боротьбі проти корпоративної жадібності, за зниження вартості життя та пріоритет інтересів Аляски», – наголосила Пелтола.

Джерело: BBC

Нагадаємо, AP прогнозувала перемогу Мері Пелтоли на виборах до Сенату від Аляски.

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