Демократи Палати представників США вимагають зберегти чати Трампа з ШІ — Anadolu Agency

У США двоє провідних демократів Палати представників Роберт Гарсія та Джеймі Раскін закликали президента Дональда Трампа зберегти його розмови з чатботами на основі штучного інтелекту. Вони виклали цю вимогу в листі до президента, який оприлюднили в четвер, повідомляє Anadolu Agency.

Вимога щодо листування з ШІ

Гарсія та Раскін є провідними демократами відповідно в Комітеті з нагляду та Судовому комітеті Палати представників. Їхній лист з’явився після повідомлень про те, що Трамп звертався по пораду до Grok щодо військових дій США у Венесуелі. Grok — чатбот соціальної платформи X, що належить Ілону Маску.

На думку законодавців, запити президента та його співробітників до ШІ, а також отримані відповіді є президентськими записами відповідно до Закону про президентські записи і мають зберігатися.

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Запит на закритий брифінг

Гарсія і Раскін також попросили провести закритий брифінг щодо використання Трампом чатботів зі штучним інтелектом. Вони хочуть отримати інформацію про політику Білого дому зі збереження, захисту та контролю запитів і відповідей ШІ.

У листі законодавці згадали попередні публічні суперечки довкола Grok, після яких X заявляла про внесення коригувань до технології. Вони також послалися на удар по початковій школі в іранському Мінабі 28 лютого. За наведеними в листі даними, тоді загинули близько 175 людей, більшість із яких — школярки віком до 12 років.

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