Демократи в Судовому комітеті Палати представників США закликали призначити спеціального прокурора для розслідування ймовірних зв’язків президента Дональда Трампа з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Відповідний звіт вони оприлюднили 26 жовтня, повідомляє The Hill.

Твердження демократів

Автори звіту заявили, що 11 жінок пов’язали Трампа зі злочинами Епштейна, пов’язаними із сексуальним насильством та експлуатацією. За їхніми словами, п’ятеро з цих жінок прямо звинуватили Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві в компанії Епштейна чи за його безпосередньої фізичної присутності.

Демократи також стверджують, що генеральний прокурор Тодд Бланш приховує додаткові докази, які, за їхньою версією, безпосередньо стосуються Трампа. На їхню думку, спеціальний прокурор має розслідувати не лише можливі зв’язки президента з Епштейном, а й діяльність усіх можливих співучасників Епштейна та домогтися кримінальної відповідальності причетних осіб.

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Позиції Трампа та Білого дому

Провідний демократ Судового комітету Палати представників Джеймі Раскін заявив, що відомості, пов’язані з 11 жінками, суперечать словам Трампа про те, що він знав Епштейна так само, як і інші жителі Палм-Біча.

Колишня генеральна прокурорка Пем Бонді під час слухань у Судовому комітеті в лютому заявляла, що немає доказів того, що Трамп скоїв злочин. Сам Трамп заперечував зв’язки з діяльністю Епштейна, заявляв, що не був із ним близьким, не відвідував його приватний острів і не літав його літаком. Він також казав, що відмовився від пропозиції поїхати на острів.

Речниця Білого дому Лорен Біс заявила The Hill, що жодне зі звинувачень у звіті не є правдивим. Вона назвала документ спробою демократів відвернути увагу від політичних здобутків Трампа та стверджувала, що президента повністю виправдали у всьому, що стосується Епштейна.

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