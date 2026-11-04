Демократи перемогли у трьох перекроєних округах Флориди — The Guardian

У Флориді демократи, за попередніми результатами, перемогли у трьох із чотирьох виборчих округів до Палати представників США, межі яких цього року змінили республіканці. У четвертому окрузі кандидат від Демократичної партії також мав незначну перевагу, повідомляє The Guardian.

Результати у чотирьох округах

Прогнозують, що демократи Кеті Кастор, Піа Дандія та Джаред Московіц здобудуть мандати відповідно у 14-му, 22-му та 25-му округах. У 9-му окрузі лідирував демократ Даррен Сото.

Губернатор Флориди Рон Десантіс і республіканська більшість у законодавчих зборах штату раніше перекроїли карту виборчих округів, створивши чотири нові округи — 9-й, 14-й, 22-й і 25-й. Їхні межі були вигіднішими для Республіканської партії. Якби ці межі діяли на президентських виборах 2024 року, Дональд Трамп переміг би у трьох округах із перевагою понад 10 відсоткових пунктів, а в четвертому — приблизно на дев’ять пунктів.

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Частина загальнонаціональної кампанії

Перерозподіл округів у Флориді був складовою ширшої кампанії Дональда Трампа та його союзників щодо зміни виборчих меж у кількох штатах. Республіканці також переглядали конфігурацію округів у Техасі, Алабамі, Міссурі, Теннессі та Північній Кароліні.

Професор виборчого права Гарвардського університету Ніколас Стефанопулос застеріг від висновку, що такий перерозподіл не дає республіканцям переваги. За його оцінкою, в умовах нейтрального виборчого середовища нові карти могли б забезпечити Республіканській партії чистий приріст приблизно дев’яти місць, а навіть за нинішніх результатів вони працюватимуть для неї краще, ніж попередні межі округів.

Водночас демократи показали у Флориді сильні результати і в інших перегонах. Чинна сенаторка Ешлі Муді з невеликою перевагою перемогла демократку Енджі Ніксон, а республіканець Байрон Дональдс із незначним відривом виграв вибори губернатора.

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