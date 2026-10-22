Демократи подали позов через тиск на списки виборців у США — The Hill

У США демократичні лідери та виборчі групи подали позов проти президента Дональда Трампа і Міністерства юстиції, прагнучи завадити федеральним посадовцям тиснути на штати з вимогою виключати людей зі списків виборців напередодні листопадових проміжних виборів. Про це повідомляє The Hill.

Позов у Вашингтоні

44-сторінкову скаргу подали до Окружного суду США в окрузі Колумбія. Позивачі стверджують, що Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки незаконно вимагали від штатів виключати зі списків осіб, яких підозрюють у відсутності громадянства США, а також погрожували кримінальним переслідуванням виборчим посадовцям у разі відмови виконувати такі вимоги.

Серед позивачів — три групи, пов’язані з Демократичною партією, а також лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. У позові йдеться, що адміністрація послуговувалася недбало складеними списками й це може призвести до того, що виборці, які мають право голосувати, не отримають бюлетенів або їхні голоси не буде враховано.

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Вимога щодо Каліфорнії

Позивачі окремо згадали вимогу Міністерства юстиції від 13 жовтня до Каліфорнії утримати або відкласти бюлетені понад 20 тисяч зареєстрованих виборців, яких запідозрили у відсутності громадянства США. Вони також заявили, що погрози ув’язненням державним і місцевим виборчим посадовцям порушують Закон про виборчі права.

У Міністерстві юстиції заявили, що всі кроки відомства для захисту доброчесності виборів ґрунтуються на законі та оскаржуються у відкритих судах. У Білому домі заявили, що домагаються підзвітності під час виборів, і звинуватили демократів у перешкоджанні заходам із захисту виборчої безпеки.

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