Демократи попередньо отримали 263 місця у Палаті представників — Daily Maverick

У США демократи попередньо здобули 263 із 435 місць у Палаті представників і 54 місця в Сенаті після проміжних виборів 3 листопада, повідомляє Daily Maverick. Видання зазначає, що підрахунок голосів ще не завершено, а результати окремих перегонів можуть остаточно підтвердити протягом кількох наступних тижнів.

Контроль над Конгресом

За даними видання, демократи отримали суттєву більшість в обох палатах Конгресу. Це дасть їм змогу визначати порядок розгляду законопроєктів, контролювати комітети Палати представників і Сенату, проводити слухання, викликати посадовців для надання свідчень і вимагати документи. Конгрес також має бюджетні повноваження та впливає на державні видатки.

Автор матеріалу вважає, що нова більшість може посилити нагляд за адміністрацією президента Дональда Трампа. Він допускає можливість розслідувань щодо представників адміністрації, зокрема міністра оборони Піта Гегсета та міністра охорони здоров'я і соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого. Водночас видання припускає, що нова спроба імпічменту Трампа може викликати у виборців втому від політичного протистояння.

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Наслідки для партій

Daily Maverick пише, що попередні дані свідчать про зростання підтримки демократів серед молодих виборців, латиноамериканців і афроамериканців. Видання також зазначає, що Хакім Джеффріс може стати спікером Палати представників.

Автор прогнозує, що результат виборів прискорить боротьбу за президентські номінації 2028 року в обох партіях. Серед республіканців у матеріалі згадано віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, губернатора Флориди Рона Десантіса та Ніккі Гейлі. Серед потенційних кандидатів від Демократичної партії названо губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, Камалу Гарріс, губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро та інших політиків.

Видання оцінює загальні витрати на виборчу кампанію в понад 12 млрд доларів і припускає, що підсумки голосування можуть посилити дискусію про реформу фінансування американських виборів.

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