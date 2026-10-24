Демократи просять долучити їх до справи щодо виборів на Алясці — CNBC

У США демократичні організації та групи захисту виборчих прав просять суд дозволити їм долучитися до справи проти спроби Міністерства юстиції заблокувати сертифікацію результатів виборів до Сенату на Алясці, якщо чинний сенатор-республіканець Ден Салліван програє. Про це повідомляє CNBC.

Клопотання до суду

Відповідні клопотання подали організація Alaskans for Mary, виборчий штаб кандидатки від Демократичної партії Мері Пелтоли, Демократичний сенатський комітет з виборчих кампаній, а також окрема група за участю Ліги жінок-виборців Аляски, Common Cause і двох виборців.

У судових документах, поданих у п’ятницю, заявники стверджують, що виконавча влада США не має повноважень втручатися у вибори, які проводять штати. На їхню думку, позов є безпрецедентною спробою федеральної влади перебрати контроль над адмініструванням виборів, тоді як дострокове голосування вже розпочалося.

Міністерство юстиції подало позов 22 жовтня, домагаючись заборони на сертифікацію результатів сенатських виборів у разі поразки чинного сенатора. Президент Дональд Трамп заявив журналістам, що саме він доручив відомству подати цей позов. Республіканська сенаторка від Аляски Ліза Меркавскі розкритикувала дії Мін’юсту, заявивши, що відомство не мало подавати цю справу.

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Суперечка через двох Салліванів

Судова суперечка стосується кандидата Деніела Дж. Саллівана, чиє ім’я майже збігається з ім’ям чинного сенатора Деніела С. Саллівана. Виборчі органи Аляски спочатку виключили іншого Саллівана з бюлетеня після скарги Республіканської партії штату, однак суди зобов’язали повернути його до списку кандидатів.

У червні Верховний суд Аляски підтвердив це рішення та постановив чітко розрізнити двох кандидатів у бюлетені. Чинного сенатора там зазначено як чинного посадовця і республіканця, тоді як інший Салліван не має партійної реєстрації.

Кампанія Пелтоли та Демократичний сенатський комітет з виборчих кампаній заявляють, що позов може перешкодити Пелтолі обійняти посаду навіть у разі її перемоги за системою преференційного голосування на Алясці. Ліга жінок-виборців Аляски та Common Cause також вказали, що Міністерство юстиції не пояснило механізму, за яким можна встановити намір виборців, котрі обрали Деніела Дж. Саллівана.

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