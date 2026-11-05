Демократи США готують медичний порядок денний перед контролем над Конгресом — The Hill

Демократи США, які готуються перебрати контроль над Конгресом, розглядають низку питань у сфері охорони здоров’я. Серед них — відновлення розширених податкових кредитів на страхові премії за Законом про доступне медичне обслуговування, скасування скорочень Medicaid та просування Medicare for All.

Податкові кредити ACA

Як повідомляє The Hill, відновлення розширених податкових кредитів ACA є одним із питань, що можуть увійти до майбутнього порядку денного демократів у Конгресі. Ці кредити стосуються страхових премій у межах Закону про доступне медичне обслуговування.

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Medicaid і Medicare for All

Видання також називає серед можливих пріоритетів скасування скорочень програми Medicaid, які пов’язує з адміністрацією Трампа. Окремо The Hill згадує можливість просування Medicare for All. Усі ці напрями розглядають у контексті підготовки демократів до контролю над Конгресом.

Матеріал The Hill опублікували 4 листопада 2026 року. Його авторами вказані Натаніель Вайксел і Джозеф Чой.

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