Демократи США планують винести законопроєкти на голосування у перші 100 годин — CNBC

Демократи, які за підсумками проміжних виборів здобули більшість у Палаті представників і Сенаті США, планують винести низку законопроєктів на голосування одразу після початку роботи нового Конгресу в січні. Їхня програма стосується вартості життя, медичного страхування, тарифної політики та нагляду за адміністрацією президента Дональда Трампа, повідомляє CNBC.

У перші 100 годин після складання присяги демократи Палати представників планують розглянути законопроєкти про відновлення розширених субсидій на медичне страхування, термін дії яких завершився за контрольованого республіканцями Конгресу. Також вони хочуть скасувати скорочення програми Medicaid, які Трамп підписав торік.

Тарифи та Іран

Демократи мають намір просувати законопроєкт про скасування масштабних тарифів, запроваджених Трампом, і повернення Конгресу повноважень у встановленні мит на імпорт. Вони також планують знову проголосувати за ініціативу щодо припинення війни в Ірані або зобов’язання президента отримати дозвіл Конгресу на її продовження.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, який, за оцінкою CNBC, може стати спікером палати, заявив, що партія ще визначатиме пріоритетні цілі для розслідувань. Він сказав, що демократи прагнуть зосередитися на економічних проблемах американців із робітничого та середнього класів.

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Нагляд і етичні реформи

Поряд із законодавчою програмою демократи готують нагляд за Трампом, його родиною, членами уряду та представниками бізнесу, пов’язаними з адміністрацією. Сенатор Рон Вайден, провідний демократ у Комітеті Сенату з фінансів, назвав пріоритетами доступність товарів і послуг та підзвітність посадовців і бізнесу.

Вайден заявив, що комітет може посилити контроль за сплатою податків мільярдерами, впливом корпорацій на систему охорони здоров’я та торговельною політикою. Конгресмен Роберт Гарсія, провідний демократ у Комітеті Палати представників з нагляду, раніше заявляв про намір приділити увагу родині Трампа, питанням корпоративної корупції, діяльності Міністерства внутрішньої безпеки та Імміграційної і митної служби, а також поводженню з матеріалами у справі Джеффрі Епштейна.

Частина демократів також розглядає пакет етичних реформ. Він може передбачати заборону торгівлі акціями та використання ринків прогнозів державними посадовцями, федеральну заборону джеррімендерінгу й обмеження витрат суперкомітетів політичної дії.

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