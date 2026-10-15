Демократи у США роблять ставку на кандидатів із військовим досвідом у низці округів, які контролюють республіканці. Партія розраховує залучити виборців-ветеранів на тлі невдоволення частини колишніх військових війною з Іраном і потрясіннями у збройних силах, повідомляє Asharq Al-Awsat.

У 5-му окрузі Колорадо демократка Джессіка Кіллін, колишня капітанка армії США, змагається з республіканцем Джеффом Кренком. Округ охоплює п'ять військових об'єктів, зокрема NORAD, Форт-Карсон і Академію ВПС США. За федеральною статистикою, ветераном є майже кожен дев'ятий житель округу.

Колишній полковник ВПС Лу Крістенсен, зареєстрований республіканець, заявив на заході на підтримку Кіллін, що законодавча влада має встановити обмеження для президента Дональда Трампа. Кампанія Кіллін критикує Кренка за голосування, які, за її твердженням, збігалися з позицією Трампа. Сам Кренк сказав, що готовий заперечувати президентові в питаннях, у яких вважатиме його неправим, зокрема щодо перенесення Космічного командування США з Колорадо до Алабами.

Реванш у Вірджинії

У 2-му окрузі Вірджинії демократка Елейн Лурія, колишня командирка ВМС США, знову балотується проти республіканки Джен Кіґґанс, колишньої пілотеси вертольота ВМС. Лурія критикує Кіґґанс і Трампа через війну з Іраном, називаючи її геополітичною помилкою та економічною кризою, що розширюється. Вона також закидає суперниці голосування проти резолюцій, покликаних припинити військові дії без схвалення Конгресу.

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Кіґґанс, яка служила у ВМС десять років і двічі проходила службу в районі Аравійської затоки, заявила, що сподівається на швидке завершення війни. Водночас вона звинуватила Лурію в тому, що її критика означає вибір сторони Ірану.

Кандидати у Флориді та Південній Кароліні

У 1-му окрузі Південної Кароліни колишня віцеадміралка ВМС Ненсі Лакор балотується від демократів проти республіканки Дженніфер Ганікат. У 13-му окрузі Флориди відставна бригадна генералка армії Ліла Ґрей кидає виклик республіканці Анні Пауліні Луні. У 7-му окрузі Флориди колишній морський авіатор і керівник апарату NASA Бейл Далтон змагається з республіканцем Раяном Елайджою.

Ветерани як електоральна група загалом схиляються до республіканців: за даними AP VoteCast, майже шість із десяти ветеранів голосували за Трампа два роки тому. Водночас частина ветеранів, опитаних виданням у Вірджинії та Колорадо, висловила занепокоєння через війну з Іраном і роботу міністра оборони Піта Геґсета.

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