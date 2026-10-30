Демократи США витратять $750 тисяч на рекламу в Південній Кароліні — The Hill

Комітет Senate Majority PAC, головний політичний комітет демократів на проміжних виборах до Сенату США, уперше купує цифрову рекламу в Південній Кароліні. На кампанію у сенатських перегонах між сенаторкою-республіканкою Дарлін Грем та кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендрюс планують витратити 750 тисяч доларів, повідомляє The Hill.

Ставка на конкурентні перегони

Речниця Senate Majority PAC Лорен Френч заявила, що рекламна кампанія має підкреслити відмінності між Ендрюс і Грем та зосередиться на твердженні про підвищення Грем вартості медичного обслуговування й рецептурних ліків.

Опитування свідчать про близьку боротьбу. Згідно з дослідженням The New York Times і Siena University, обидві кандидатки мають по 48% підтримки серед імовірних виборців. Південна Кароліна не обирала демократа до Сенату з 1998 року.

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Фінансування та підтримка республіканців

Республіканці вже збільшили витрати на підтримку Грем — загальна сума їхніх витрат у штаті перевищила 20 мільйонів доларів. Водночас, за даними звітності Федеральної виборчої комісії США, Ендрюс самостійно залучила понад 20 мільйонів доларів, тоді як Грем — 1,2 мільйона доларів.

Однією з проблем Грем видання називає складнощі з консолідацією республіканців. Її опонент на праймеріз, конгресмен Ральф Норман, заявив, що проголосує за неї, однак відмовився вести спільну передвиборчу кампанію. Президент Дональд Трамп кілька разів відвідував штат на підтримку Грем, яку губернатор Генрі Макмастер призначив після смерті її брата, сенатора Ліндсі Грема. Прогнозист Decision Desk HQ оцінює шанси Грем на перемогу в повному сенатському терміні у 65%.

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