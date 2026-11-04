Демократи США закликали федеральні відомства зберегти документи — The Guardian

У США група законодавців-демократів закликала керівників федеральних міністерств і відомств в адміністрації президента Дональда Трампа зберегти службові документи відповідно до законодавства. Вони попередили, що за умисне незаконне приховування, вилучення, фальсифікацію або знищення записів може загрожувати штраф або ув’язнення на строк до трьох років.

Як повідомляє The Guardian, лист керівникам відомств надіслав Боббі Скотт — провідний демократ Комітету Палати представників з питань освіти та трудових ресурсів. Очікується, що наступного року він очолить цей комітет. Скотт попросив адресатів до 18 листопада письмово підтвердити, що документи збережено.

Вимога дотримуватися закону

Скотт послався на Закон США про федеральні записи 1950 року. Він встановлює вимогу збирати й зберігати документи, що фіксують ведення державних справ або мають інформаційну цінність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами конгресмена, виборці надали Конгресу мандат викривати марнотратство, шахрайство та зловживання в адміністрації. Лист адресували керівникам десяти міністерств і агентств, за якими здійснює нагляд комітет. Серед них — міністерства освіти, сільського господарства та праці, Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб, а також Національна рада з трудових відносин.

Плани посилити нагляд

Згідно з матеріалом, після виборів у вівторок демократи здобули більшість у Палаті представників і Сенаті. Це надасть партії ширші можливості для нагляду за адміністрацією, зокрема для витребування документів і проведення розслідувань щодо її посадовців.

За останні два роки адміністрація Трампа суттєво реорганізувала федеральний уряд і скоротила чисельність працівників. Зокрема, штат Міністерства освіти зменшився удвічі. Раніше Скотт заявляв міністерці освіти Лінді Макмен, що ці скорочення фактично дозволяють демонтувати одну з найсильніших у країні інституцій захисту громадянських прав. У вересні він пообіцяв активно наглядати за роботою міністерства, якщо очолить комітет.

Читай нас у