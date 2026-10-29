Демократи США закликали OSHA зберегти захист працівників — The Guardian

Демократичні законодавці США, зокрема сенаторка Елізабет Воррен і конгресвумен Ільхан Омар, закликали Адміністрацію з безпеки та гігієни праці США (OSHA) відмовитися від запропонованого послаблення правил щодо захисних респіраторів. На їхню думку, зміни зменшать захист працівників, які контактують із небезпечними речовинами.

Як повідомляє The Guardian, у листі до помічника міністра праці з питань OSHA Девіда Кілінга законодавці зазначили, що роботодавці матимуть менше зобов'язань забезпечувати респіраторами працівників, які працюють зі свинцем, азбестом, формальдегідом, неорганічним миш'яком та іншими хімічними речовинами.

Медичні оцінювання можуть скасувати

За даними авторів листа, OSHA також прагне скасувати вимогу, за якою роботодавці повинні забезпечувати медичне оцінювання працівників, що використовують певні типи респіраторів. Законодавці вважають, що Міністерство праці США, якому підпорядковується OSHA, ставить інтереси недобросовісних роботодавців вище за безпеку працівників.

У середньому понад 5 тисяч американців щороку помирають від респіраторних захворювань, пов'язаних із роботою. У листі також зазначено, що останніми роками зростає кількість випадків силікозу та пневмоконіозу серед працівників вугільної промисловості. Це пов'язують із використанням штучного каменю для стільниць і більшим впливом кремнезему у вугільних пластах.

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Критика процедури та підтримка профспілок

Автори звернення заявили, що OSHA представила проєкт правил у липні 2025 року, не надавши необхідних доказів і не запросивши інформацію, потрібну для їхнього впровадження. Вони також розкритикували процедурні слухання у серпні, коли Конгрес перебував на канікулах.

Листа підписали сенатори Кріс Ван Голлен і Корі Букер, конгресвумен Праміла Джаяпал, Рашида Тлаїб, Жасмін Крокетт та ще понад 20 демократів у Конгресі. Проти послаблення стандартів також виступили профспілки, медичні та галузеві експерти. Асоціація генеральних підрядників Америки заявила, що якісні правила безпеки у довгостроковій перспективі заощаджують кошти підрядникам, а вигоди від дерегуляції можуть бути нівельовані майбутньою юридичною відповідальністю.

За інформацією видання, республіканці запропонували скоротити бюджет OSHA більш ніж на 8% у 2027 фінансовому році. У 2025 році кількість інспекцій OSHA зменшилася на 20%, а відомство втратило 223 штатних працівників через програми добровільного звільнення з компенсацією та достроковий вихід на пенсію.

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