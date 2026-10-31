Демократи в Конгресі США вимагають від ICE дані про викидні — The Guardian

Демократи в Палаті представників США звернулися до Імміграційної та митної служби США (ICE) з вимогою оприлюднити дані про викидні, мертвонародження та госпіталізації, пов’язані з вагітністю, серед вагітних іммігранток, яких утримує відомство. Як повідомляє The Guardian, Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що ICE не має даних про викидні за період із жовтня 2025 року до червня 2026 року.

Лист до керівництва ICE

Листа виконувачу обов’язків директора ICE Девіду Вентуреллі надіслали членкині Палати представників Бріттані Петтерсен, Джойс Бітті та Робін Келлі. Його також підписали ще 64 члени Палати представників.

Законодавці попросили пояснити, яких заходів ICE вжила для відновлення відсутніх даних, а також коли керівництво служби вперше дізналося про проблеми з обліком випадків викиднів. Вони дали відомству строк до 6 листопада для відповіді та попросили пояснити підстави утримання вагітних іммігранток під вартою.

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Відсутні записи

У внутрішніх документах ICE зазначила, що не має даних про викидні після 3 жовтня 2025 року через зміну постачальника послуг з обробки медичних рахунків. Обробка таких рахунків затримувалася протягом кількох місяців. Спершу представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що ICE відстежує викидні у щомісячних звітах, але згодом підтвердив відсутність даних за період із жовтня 2025-го до червня 2026 року.

Документи, отримані виданням, свідчать, що протягом перших дев’яти місяців адміністрації Дональда Трампа ICE зафіксувала 18 викиднів. Також, за цими документами, минулої осені та взимку служба утримувала більше вагітних іммігранток, ніж будь-коли протягом попереднього року. Представник Міністерства внутрішньої безпеки відкинув твердження про неналежну медичну допомогу вагітним затриманим.

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