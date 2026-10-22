Демократи в Конгресі США заявили про кампанію Росії проти демократів — Jerusalem Post

Провідні демократи в Конгресі США заявили, що після засекреченого брифінгу розвідки дізналися про кампанію дезінформації, яку, за їхніми словами, Російська Федерація — держава-агресор — веде проти демократів, що балотуються на проміжних виборах наступного місяця. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Брифінг щодо безпеки виборів

Сенатор Марк Ворнер і член Палати представників Джим Гаймс розповіли журналістам, що самі ініціювали брифінг щодо безпеки виборів у директора Національної розвідки Джея Клейтона. Подробиць отриманої інформації вони не розкрили, пославшись на її засекречений характер.

За словами Ворнера та Гаймса, Росія застосовує онлайн-дезінформацію, подібну до операцій, які американська розвідка відстежувала під час виборів 2016, 2020 та 2024 років. Ворнер заявив, що Москва, як і раніше, спрямовує свої зусилля проти Демократичної партії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

ШІ-реклама та спроби впливу

Ворнер також послався на повідомлення про фальшиву рекламу, створену за допомогою штучного інтелекту. За його словами, вона зачіпає демократа Джеймса Таларіко, який балотується до Сенату від Техасу, та сенатора Джона Оссоффа, котрий прагне переобрання в Джорджії.

Гаймс сказав, що росіяни поширюють різні повідомлення, зокрема про нібито ненадійність виборчих машин. Він наголосив, що немає доказів здатності будь-якої країни проникнути в американські виборчі системи та змінити результати голосування. Водночас законодавець припустив, що Китай може продовжувати цільові спроби впливати на виборців.

Білий дім, офіс директора Національної розвідки, а також посольства Росії та Китаю не відповіли на запити про коментар. Москва й Пекін раніше заперечували втручання у вибори США.

Читай нас у